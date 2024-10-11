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Англия
11 октября 2024, 13:44 | Обновлено 11 октября 2024, 13:55
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Звездный одноклубник Мудрика получил в АПЛ престижную награду

Коул Палмер признан игроком месяца в чемпионате Англии

11 октября 2024, 13:44 | Обновлено 11 октября 2024, 13:55
150
0
Звездный одноклубник Мудрика получил в АПЛ престижную награду
АПЛ. Коул Палмер

Полузащитник Коул Палмер из лондонского «Челси», за который также выступает украинец Михаил Мудрик, стал победителем опроса, проведенного Английской Премьер-лигой, по определению лучшего игрока сентября в чемпионате Англии.

22-летний Палмер опередил в голосовании Харви Барнса (3 гола), Луиса Диаса (4 гола), Габриэла (2 гола), Райана Гравенберха, Рауля Хименеса (3 гола), Дуайта Макнила (3 гола и 1 ассист) и Олли Уоткинса (4 гола и 1 ассист).

В сентябре Коул Палмер забил за «Челси» 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах. На счету хавбека среди прочего покер за 20 минут в поединке с «Брайтоном».

Нынешняя награда лучшему игроку месяца в АПЛ – вторая для Палмера, первую он получил по итогам апреля этого года.

Ранее сообщалось, что футболка Палмера продана с аукциона за огромную сумму.

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лучший игрок Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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