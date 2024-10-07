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Англия
07 октября 2024, 15:51 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
559
0

Футболка звездного одноклубника Мудрика продана за огромную сумму

Экипировка Коула Палмера ушла с аукциона за пятизначную сумму

07 октября 2024, 15:51 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
559
0
Футболка звездного одноклубника Мудрика продана за огромную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Футболка Коула Палмера, в которой он играл в матче АПЛ «Челси» против «Брайтона» (4:2), была продана на онлайн-аукционе за огромную сумму.

22-летний игрок устроил настоящую феерию в первом тайме на «Стэмфорд Бридж», забив четыре мяча. Это первый случай, когда игроку удалось добиться подобного результата в английской Премьер-лиге.

После игры Палмер подписал свою футболку, и она была выставлена ​​на аукционе MatchWornShirt, а часть чистой прибыли была пожертвована в фонд ФК Челси.

После стартовой цены в 75 фунтов стерлингов – на 10 фунтов стерлингов меньше, чем розничная цена копии домашней футболки «Челси» 2024/25 годов на сайте клуба – товар быстро набрал популярность в течение недели торгов.

В результате шквала последних ставок цена продолжила расти, достигнув пятизначного диапазона, и в конечном итоге игрок из Сингапура выложил 34 411 фунтов стерлингов, чтобы заполучить теперь уже знаменитую спортивную реликвию.

Из остальных 12 футболок «Челси», выставленных на аукцион, футболка Джейдона Санчо заняла второе место по цене 1220 фунтов стерлингов, а футболка вратаря Роберта Санчеса ушла с молотка всего за 287 фунтов стерлингов.

Напомним, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

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Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Брайтон Брайтон Джейдон Санчо
Павло Павленко Источник: Daily Mail
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