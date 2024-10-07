Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская бригада арбитров будет работать на матчи Лиги наций
Лига наций
07 октября 2024, 19:33 | Обновлено 07 октября 2024, 19:40
264
0

Украинская бригада арбитров будет работать на матчи Лиги наций

Украинцы будут работать в матче команды Александра Петракова

07 октября 2024, 19:33 | Обновлено 07 октября 2024, 19:40
264
0
Украинская бригада арбитров будет работать на матчи Лиги наций
УАФ. Алексей Деревинский

35-летний украинский арбитр Алексей Деревинский вместе с коллегами Семеном Шлончаком и Виктором Матяшем будут работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на системе VAR также будут работать украинские специалисты Николай Балакин и Денис Шурман. Функции четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Алексей Деревинский начал обслуживать футбольные матчи в 2007 году. Тогда он работал на матчах областного уровня, а затем стал судьей детско-юношеской футбольной лиги и любительского чемпионата Украины. С 2016 года он начал судить команды Первой лиги Украины, а в 2020 году дебютировал в Премьер-лиге Украины.

Сборную Армении тренирует украинец Александр Петраков. После двух туров армяне имеют одну победу над Латвией (4:1) и поражение от Северной Македонии (0:2).

Фарерские острова сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили латвийцам (0:1).

По теме:
Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать
Два игрока Баварии получили травмы и пропустят ближайшие матчи сборной
Экс-тренер Днепра-1 указал на главную проблему нынешней сборной Украины
Лига наций сборная Армении по футболу сборная Фарерских островов по футболу Алексей Деревинский Семен Шлончак Виктор Матяш Николай Балакин Александр Петраков судьи (арбитры)
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
Футбол | 07 октября 2024, 18:17 1
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру

Андрес Иньеста повесил бутсы на гвоздь

ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
Футбол | 07 октября 2024, 14:21 10
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца

Инцидент между Конором Макгрегором и Букайо Сака вызвал внутренние расследование в клубе

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Футбол | 07.10.2024, 07:12
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 06.10.2024, 21:49
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07.10.2024, 07:40
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 8
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 80
Футзал
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем