Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.

Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

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Голкипер Бенфики Анатолий Трубин уже прибыл в Польшу и потренировался в лагере сборной Украины.

ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины