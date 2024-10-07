Лига наций07 октября 2024, 21:23 | Обновлено 07 октября 2024, 21:31
385
0
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины
Соперником украинской команды 11 октября станет сборная Грузии
07 октября 2024, 21:23 | Обновлено 07 октября 2024, 21:31
385
0
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.
Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин уже прибыл в Польшу и потренировался в лагере сборной Украины.
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2024, 21:15 0
Мотта пока не уверен, что Поль останется в команде
Футбол | 07 октября 2024, 14:35 16
Бывший нападающий дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Бокс | 07.10.2024, 09:21
Футбол | 07.10.2024, 08:03
Футбол | 07.10.2024, 00:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
06.10.2024, 00:42 2
07.10.2024, 07:40 2
05.10.2024, 23:32 8
06.10.2024, 18:23 19
06.10.2024, 12:05 3
07.10.2024, 07:12 22
06.10.2024, 17:12 81