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Лига наций
07 октября 2024, 21:23 | Обновлено 07 октября 2024, 21:31
385
0

ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины

Соперником украинской команды 11 октября станет сборная Грузии

07 октября 2024, 21:23 | Обновлено 07 октября 2024, 21:31
385
0
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины
УАФ. Анатолий Трубин

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.

Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин уже прибыл в Польшу и потренировался в лагере сборной Украины.

ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной Украины

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видео сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия Анатолий Трубин тренировка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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