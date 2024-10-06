Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Испания
06 октября 2024, 01:33 |
595
0

«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили »Вильярреал»

06 октября 2024, 01:33 |
595
0
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Рела» Карло Анчелотти высказался об этом поединке.

«Мы хорошо сыграли. Был хороший настрой на игру. Мы забили первый гол и контролировали ситуацию и достаточно хорошо защищались. Это очень важные три очка.

Травма Карвахаля? Выглядит серьезно, в ближайшие часы его ждут медицинские тесты. В раздевалке грустно, мы расстроены, ведь наш важный игрок травмировался. Я с ним немного поговорил, он расстроен и разочарован.

Повреждение получил и Винисиус, у него проблемы с шейным отделом позвоночника. Ему больно», – сказал Анчелотти.

Мадридцы сравнялись по очкам с лидером чемпионата «Барселоной» – у обоих по 21 баллу, правда, каталонцы имеют матч в запасе.

По теме:
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал – Вильярреал – 2:0. Сухой матч Лунина, травма Карвахаля. Видеообзор
ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Реал - Вильярреал Карло Анчелотти Дани Карвахаль травма
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Футбол | 06 октября 2024, 00:42 1
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?

Украинский вратарь помог «сливочным» одолеть «Вильярреал»

Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии
Футбол | 05 октября 2024, 17:37 22
Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии
Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии

Команды взорвались голами в конце тяжелого матча

«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Бокс | 05.10.2024, 08:05
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
Футбол | 05.10.2024, 09:41
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Футбол | 05.10.2024, 07:47
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
04.10.2024, 22:32 4
Футбол
«Классный и искренний…». Ярослава Магучих рассказала о знакомстве с Усиком
«Классный и искренний…». Ярослава Магучих рассказала о знакомстве с Усиком
04.10.2024, 13:10 1
Бокс
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
04.10.2024, 13:31
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
04.10.2024, 00:23 5
Футбол
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 21
Футбол
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
05.10.2024, 01:32 2
Бокс
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
04.10.2024, 19:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем