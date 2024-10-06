«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

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Наставник «Рела» Карло Анчелотти высказался об этом поединке.

«Мы хорошо сыграли. Был хороший настрой на игру. Мы забили первый гол и контролировали ситуацию и достаточно хорошо защищались. Это очень важные три очка.

Травма Карвахаля? Выглядит серьезно, в ближайшие часы его ждут медицинские тесты. В раздевалке грустно, мы расстроены, ведь наш важный игрок травмировался. Я с ним немного поговорил, он расстроен и разочарован.

Повреждение получил и Винисиус, у него проблемы с шейным отделом позвоночника. Ему больно», – сказал Анчелотти.

Мадридцы сравнялись по очкам с лидером чемпионата «Барселоной» – у обоих по 21 баллу, правда, каталонцы имеют матч в запасе.