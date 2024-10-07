Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.

Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

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Вингер Челси Михаил Мудрик прибыл в Польшу в лагерь сборной Украины.

ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше