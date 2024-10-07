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Лига наций
07 октября 2024, 20:59 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
762
0

ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч Лиги наций с Грузией

07 октября 2024, 20:59 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
762
0
ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше
УАФ. Михаил Мудрик

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.

Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вингер Челси Михаил Мудрик прибыл в Польшу в лагерь сборной Украины.

ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше

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видео сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия перелет Михаил Мудрик
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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