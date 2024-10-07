Лига наций07 октября 2024, 20:59 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
762
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ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч Лиги наций с Грузией
07 октября 2024, 20:59 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
762
0
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.
Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вингер Челси Михаил Мудрик прибыл в Польшу в лагерь сборной Украины.
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ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше
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