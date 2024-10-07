Лига наций07 октября 2024, 20:39 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
480
0
ВИДЕО. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций
07 октября 2024, 20:39 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
480
0
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.
Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболисты начали прибывать в Польшу в лагерь сборной Украины.
ВИДЕО 1. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины
ВИДЕО 2. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины
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