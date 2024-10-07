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Лига наций
07 октября 2024, 20:39 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
480
0

ВИДЕО. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций

07 октября 2024, 20:39 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
480
0
ВИДЕО. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины
УАФ

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций.

Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты начали прибывать в Польшу в лагерь сборной Украины.

ВИДЕО 1. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины

ВИДЕО 2. Некоторые игроки уже прибыли в лагерь сборной Украины

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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