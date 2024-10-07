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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 21:47 | Обновлено 07 октября 2024, 22:53
1583
2

Малое село – большая команда. Рыбалка будет играть за аматорский клуб

Экс-звезда Динамо нашел себе новый клуб в Киевской области

07 октября 2024, 21:47 | Обновлено 07 октября 2024, 22:53
1583
2
Малое село – большая команда. Рыбалка будет играть за аматорский клуб
ФК Лесное. Сергей Рыбалка

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел себе новый клуб для продолжения карьеры.

Он будет выступать за аматорскую команду Лесное из Киевской области, которая выступает в чемпионате Украины среди аматоров.

Фото Сергея в форме новой команды было опубликовано на Instagram-странице этого клуба. Девиз клуба: «Малое село – большая команда».

Сергей Рыбалка в прошлом сезоне защищал цвета черкасского ЛНЗ (17 матчей, 1 гол), а затем находился в статусе свободного агента.

Ранее Рыбалка выступал за Арсенал Харьков, Динамо Киев, Слован Либерец, турецкий Сивасспор и Александрию. За сборную Украины Сергей провел 9 матчей.

ФОТО. Малое село – большая команда. Рыбалка будет играть за аматорский клуб

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Сергей Рыбалка чемпионат Киевской области по футболу свободный агент трансферы ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Serhii P.
В вас всі "зірки". Рибалка ніколи зіркою "Динамо" не був, шлявся по орендах, здебільшого. В основі "Динамо" грав 2 сезони.
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