Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел себе новый клуб для продолжения карьеры.

Он будет выступать за аматорскую команду Лесное из Киевской области, которая выступает в чемпионате Украины среди аматоров.

Фото Сергея в форме новой команды было опубликовано на Instagram-странице этого клуба. Девиз клуба: «Малое село – большая команда».

Сергей Рыбалка в прошлом сезоне защищал цвета черкасского ЛНЗ (17 матчей, 1 гол), а затем находился в статусе свободного агента.

Ранее Рыбалка выступал за Арсенал Харьков, Динамо Киев, Слован Либерец, турецкий Сивасспор и Александрию. За сборную Украины Сергей провел 9 матчей.

ФОТО. Малое село – большая команда. Рыбалка будет играть за аматорский клуб