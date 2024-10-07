Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из-за травмы Сапаты. Торино хочет подписать скандального форварда
Италия
07 октября 2024, 20:40 | Обновлено 07 октября 2024, 20:44
469
0

Из-за травмы Сапаты. Торино хочет подписать скандального форварда

Марио Балотелли может стать игроком туринского клуба

07 октября 2024, 20:40 | Обновлено 07 октября 2024, 20:44
469
0
Из-за травмы Сапаты. Торино хочет подписать скандального форварда
Transfermarkt. Марио Балотелли

34-летний итальянский форвард Марио Балотелли в ближайшее время может подписать контракт с «Торино». Как сообщает издание La Stampa, туринский клуб заинтересован в услугах нападающего из-за того, что Дуван Сапата получил тяжелую травму и рискует не сыграть до конца сезона.

Экс-игрок миланского «Интера» и «Манчестер Сити» с лета не может найти новую команду.

Карьера Балотелли почти в каждом клубе сопровождалась скандалами. Часто Марио специфически шутил над партнерами по командам. В последнем своем клубе «Адана» он сорвал петарду прямо в раздевалке.

По теме:
Тренер Ювентуса рассказал, что клуб планирует делать с Погба
Челси не может заявить Крапивцова
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
чемпионат Италии по футболу Серия A Марио Балотелли Торино свободный агент Дуван Сапата
Олександр Сільченко Источник: La Stampa
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение
Футбол | 07 октября 2024, 14:34 8
В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение
В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение

Эрик тен Хаг провалил работу во главе манкунианцев

Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 06 октября 2024, 21:49 1
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол

6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре Серии А

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07.10.2024, 07:40
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.10.2024, 21:25
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Футбол | 07.10.2024, 20:24
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 7
Бокс
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
06.10.2024, 07:55 2
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем