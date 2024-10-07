Из-за травмы Сапаты. Торино хочет подписать скандального форварда
Марио Балотелли может стать игроком туринского клуба
34-летний итальянский форвард Марио Балотелли в ближайшее время может подписать контракт с «Торино». Как сообщает издание La Stampa, туринский клуб заинтересован в услугах нападающего из-за того, что Дуван Сапата получил тяжелую травму и рискует не сыграть до конца сезона.
Экс-игрок миланского «Интера» и «Манчестер Сити» с лета не может найти новую команду.
Карьера Балотелли почти в каждом клубе сопровождалась скандалами. Часто Марио специфически шутил над партнерами по командам. В последнем своем клубе «Адана» он сорвал петарду прямо в раздевалке.
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