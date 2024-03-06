Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды
Турция
06 марта 2024, 19:06 | Обновлено 06 марта 2024, 20:39
1826
5

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды

Итальянский нападающий продолжает удивлять глупыми поступками

06 марта 2024, 19:06 | Обновлено 06 марта 2024, 20:39
1826
5
ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский нападающий турецкой «Аданы» Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды. Соответствующее видео он опубликовал в Stories своего официального Instagram-аккаунта.

Стоит отметить, что 33-летний футболист на протяжении всей своей карьеры удивлял болельщиков глупыми поступками. Когда-то он бросал дротики в игроков академии «Манчестер Сити», а недавно выложил в Stories видео с похвалой международного террориста, а по совместительству президента рф владимира путина.

В этом сезоне Марио Балотелли провел 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды

По теме:
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии
ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародована форма Куртуа после травмы
Марио Балотелли Адана Демирспор чемпионат Турции по футболу видео пиротехника
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
Футбол | 06 марта 2024, 12:01 11
Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити

«Горожане» уже даже определились с «ценником» на одного из своих лидеров…

«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу
Футбол | 06 марта 2024, 18:15 1
«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу
«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу

В клубе уверены, что Артем скоро прервет неудачную серию

Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бокс | 06.03.2024, 07:20
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Футбол | 05.03.2024, 21:31
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06.03.2024, 12:55
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stalevar1250
Года идут, а Балотелли не меняется 😂😂, походу это его фетиш 😂😂
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
Такой же школяр без мозга как и миля с алей, хорошо могли бы тусить вместе
Ответить
+5
Фанькин кот
Пропил все мозги.
Ответить
+3
Jaime_Lannister
Дебіл. А пам'ятаєте: "Одного разу я сказав Кріштіану Роналду, що кращий за нього" )))))))))))))))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
05.03.2024, 15:42 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем