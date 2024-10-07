Сапата может пропустить остаток сезона из-за травмы

33-летний колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата рискует пропустить оставшуюся часть сезона из-за серьезной травмы. Как сообщает клубная пресс-служба, у игрока произошел разрыв передней крестообразной связки, а также поврежден мениск. Это произошло в матче 7-го тура Серии А, где «Торино» на выезде уступил «Интеру» со счетом 2:3. Сапата в этой игре забил гол.

Также в клубе сообщают, что игрок может не сыграть в этом сезоне из-за серьезности повреждения.

Дуван Сапата в этом сезоне провел за «Торино» 5 матчей и забил 2 мяча.