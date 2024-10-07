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Англия
07 октября 2024, 16:53 |
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Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

07 октября 2024, 16:53 |
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Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Мудрик был близок к ассисту

«Челси» дома не сумел переиграть «Ноттингем Форест» - 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма. Конец встречи гости провели в меньшинстве.

Михаил Мудрик вышел на замену на 90-й минуте встречи. Украинский вингер мог стать героем встречи. Мудрик подобрал мяч на своей половине поля. Благодаря скоростному спринту добежал до штрафной соперника и отдал удобную передачу на Кристофера Нкунку. Французский нападающий имел идеальные условия для того, чтобы забить. Но Нкунку с линии вратарской площади пробил головой во вратаря гостей.

За 15 минут компенсированного времени Мудрик запомнился только одним моментом.

«Челси» находится на 4-м месте с 14-ю очками.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Забарный попал в штангу

«Борнмут» в гостях уступил «Лестеру» – 0:1.

Единственный гол «лисы» забили на старте поединка.

Илья Забарный отыграл весь матч в составе «вишен». Украинский защитник был близок к тому, чтобы забить первый свой гол в сезоне. Но удар головой Забарного после стандарта приняла на себя штанга. Илья очень классно избавился от опеки соперника и пробивал без помех метров с 7-8, но украинскому центральному защитнику не хватило точности.

В защите у Забарного не было много работы. Он больше работал с мячом в плане начала атак, контроля мяча.

В пропущенном мяче претензий к Илье не должно быть. Украинский защитник «стерег» Джейми Варди, поэтому не смог подстраховать партнера по линии обороны Маркоса Сенеси, проигравшего дуэль автору забитого мяча Факундо Буонанотте.

«Борнмут» находится на 13-м месте с 8-ю очками.

Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» дома победил в результативном матче «Вулверхэмптон» - 5:3.

«Пчелы» сняли почти все вопросы в первом тайме – 4:2. В конце матча команды обменялись забитыми мячами.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 77-й минуте, когда судьба поединка уже была решена. Украинскому полузащитнику трудно было себя проявить, когда команды уже доигрывали. Егор был активен. Работал с мячом. Но отличиться какими-либо результативными действиями не сумел.

«Брентфорд» набрал 10 очков и находится на 11-м месте в АПЛ.

Удача Лунина

«Реал» дома одолел «Вильярреал» - 2:0.

«Сливочные» забили по одному мячу в каждом из таймов.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев, потому что основной голкипер команды Тибо Куртуа травмирован. «Желтая субмарина» создала достаточно моментов у ворот украинского вратаря, но Лунин по-настоящему так и не вступил в игру. Гости не попадали в ворота из выгодных позиций.

Единственный эпизод в матче, где Лунин принял участие, прошел на старте поединка. Андрей эффектно сыграл на перехвате, когда кулаками выбил мяч в прыжке после фланговой подачи. Выбил прямо на соперника, но хорошо, что удар игрока «Вильярреала» с линии штрафной заблокировали защитники «Реала».

«Реал» находится на 2-й строчке в Ла Лиге. «Сливочные» отстают от лидера «Барселоны» на 3 пункта.

Instagram. Андрей Лунин

Третий гол Довбика в Серии А

«Рома» в гостях разделила очки с «Монцей» - 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в середине второго тайма.

Артем Довбик вышел в стартовом составе «волков» и провел на поле весь матч.

На старте поединка украинский нападающий забил гол, отмененный из-за положения вне игры. Артем удачно сыграл на добивании, но все-таки влез в минимальный офсайд.

В середине первого тайма Лоренцо Пеллегрини не отдал Довбику на пустые ворота. Один из лидеров «Ромы» решил пробивать сам, а не отдать на пустые ворота украинцу.

В начале второго тайма Довбик разыграл стеночку с Пеллегрини. Лоренцо пробивал из пределов штрафной, но удар итальянца пришелся по центру ворот.

Через несколько минут Артем вышел на ворота «Монцы». Украинский нападающий решил не сближаться с вратарем соперника и неудачно пробил с линии штрафной.

В следующей атаке Довбик забил. Сначала Артём поставил корпус защитнику гостей. Затем на замахе убрал двух защитников и пробил без шансов для вратаря хозяев. Это – 3-й гол украинского форварда в Серии А и 4-й за «Рому».

«Рома» с 10-ю очками находится на 9-й позиции в Серии А.

Лазарет

«Дженоа» потерпел разгромное поражение от «Аталанты» – 1:5. Руслан Малиновский продолжает залечивать травму, поэтому в заявку не попал.

«Эвертон» расписал ничью с «Ньюкаслом» - 0:0. Виталий Миколенко пропустил матч из-за травмы.

«Арсенал» победил «Саутгемптон» - 3:1. Александр Зинченко не попал в заявку из-за проблем со здоровьем.

«Жирона» победила «Атлетик» - 2:1. Виктор Цыганков пропустил игру из-за травмы.

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статьи эксклюзив украинцы за границей Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд Илья Забарный Борнмут Михаил Мудрик Челси
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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