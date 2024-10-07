Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Мудрик был близок к ассисту

«Челси» дома не сумел переиграть «Ноттингем Форест» - 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма. Конец встречи гости провели в меньшинстве.

Михаил Мудрик вышел на замену на 90-й минуте встречи. Украинский вингер мог стать героем встречи. Мудрик подобрал мяч на своей половине поля. Благодаря скоростному спринту добежал до штрафной соперника и отдал удобную передачу на Кристофера Нкунку. Французский нападающий имел идеальные условия для того, чтобы забить. Но Нкунку с линии вратарской площади пробил головой во вратаря гостей.

За 15 минут компенсированного времени Мудрик запомнился только одним моментом.

«Челси» находится на 4-м месте с 14-ю очками.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик



Забарный попал в штангу

«Борнмут» в гостях уступил «Лестеру» – 0:1.

Единственный гол «лисы» забили на старте поединка.

Илья Забарный отыграл весь матч в составе «вишен». Украинский защитник был близок к тому, чтобы забить первый свой гол в сезоне. Но удар головой Забарного после стандарта приняла на себя штанга. Илья очень классно избавился от опеки соперника и пробивал без помех метров с 7-8, но украинскому центральному защитнику не хватило точности.

В защите у Забарного не было много работы. Он больше работал с мячом в плане начала атак, контроля мяча.

В пропущенном мяче претензий к Илье не должно быть. Украинский защитник «стерег» Джейми Варди, поэтому не смог подстраховать партнера по линии обороны Маркоса Сенеси, проигравшего дуэль автору забитого мяча Факундо Буонанотте.

«Борнмут» находится на 13-м месте с 8-ю очками.



Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» дома победил в результативном матче «Вулверхэмптон» - 5:3.

«Пчелы» сняли почти все вопросы в первом тайме – 4:2. В конце матча команды обменялись забитыми мячами.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 77-й минуте, когда судьба поединка уже была решена. Украинскому полузащитнику трудно было себя проявить, когда команды уже доигрывали. Егор был активен. Работал с мячом. Но отличиться какими-либо результативными действиями не сумел.

«Брентфорд» набрал 10 очков и находится на 11-м месте в АПЛ.



Удача Лунина

«Реал» дома одолел «Вильярреал» - 2:0.

«Сливочные» забили по одному мячу в каждом из таймов.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев, потому что основной голкипер команды Тибо Куртуа травмирован. «Желтая субмарина» создала достаточно моментов у ворот украинского вратаря, но Лунин по-настоящему так и не вступил в игру. Гости не попадали в ворота из выгодных позиций.

Единственный эпизод в матче, где Лунин принял участие, прошел на старте поединка. Андрей эффектно сыграл на перехвате, когда кулаками выбил мяч в прыжке после фланговой подачи. Выбил прямо на соперника, но хорошо, что удар игрока «Вильярреала» с линии штрафной заблокировали защитники «Реала».

«Реал» находится на 2-й строчке в Ла Лиге. «Сливочные» отстают от лидера «Барселоны» на 3 пункта.

Instagram. Андрей Лунин



Третий гол Довбика в Серии А

«Рома» в гостях разделила очки с «Монцей» - 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в середине второго тайма.

Артем Довбик вышел в стартовом составе «волков» и провел на поле весь матч.

На старте поединка украинский нападающий забил гол, отмененный из-за положения вне игры. Артем удачно сыграл на добивании, но все-таки влез в минимальный офсайд.

В середине первого тайма Лоренцо Пеллегрини не отдал Довбику на пустые ворота. Один из лидеров «Ромы» решил пробивать сам, а не отдать на пустые ворота украинцу.

В начале второго тайма Довбик разыграл стеночку с Пеллегрини. Лоренцо пробивал из пределов штрафной, но удар итальянца пришелся по центру ворот.

Через несколько минут Артем вышел на ворота «Монцы». Украинский нападающий решил не сближаться с вратарем соперника и неудачно пробил с линии штрафной.

В следующей атаке Довбик забил. Сначала Артём поставил корпус защитнику гостей. Затем на замахе убрал двух защитников и пробил без шансов для вратаря хозяев. Это – 3-й гол украинского форварда в Серии А и 4-й за «Рому».

«Рома» с 10-ю очками находится на 9-й позиции в Серии А.



Лазарет

«Дженоа» потерпел разгромное поражение от «Аталанты» – 1:5. Руслан Малиновский продолжает залечивать травму, поэтому в заявку не попал.

«Эвертон» расписал ничью с «Ньюкаслом» - 0:0. Виталий Миколенко пропустил матч из-за травмы.

«Арсенал» победил «Саутгемптон» - 3:1. Александр Зинченко не попал в заявку из-за проблем со здоровьем.

«Жирона» победила «Атлетик» - 2:1. Виктор Цыганков пропустил игру из-за травмы.