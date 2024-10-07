Рекорд Полесья, разгром от Шахтера с покером Судакова, Динамо – лидер

Бывшая и нынешняя команды Владислава Лупашко – «Ингулец» и «Карпаты» – сыграли вничью. «Верес» добыл волевую победу над «Зарей»: первую домашнюю викторию в нынешнем сезоне. Продолжают идти без поражений «Полесье» и «Александрия». «Шахтер» разбил ЛНЗ. В центральном поединке тура «Динамо» одолело «Кривбасс».

Джокер тура

Нападающему «Черноморца» Шевцову понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться после выхода на замену. На 85-й минуте Илья вышел на поле (вместо Габелка), а на 87-й забил победный (и единственный) мяч в ворота «Оболони». Для 24-летнего форварда это дебютный гол за «Черноморец». В дебютной игре.

ФК Черноморец. Илья Шевцов

Лупашко тура

В минувшем сезоне Владислав Лупашко возглавлял «Ингулец». Под руководством этого молодого тренера «казаки» выиграли первенство Первой лиги и получили путевку в УПЛ. На финишной ленточке минувшего чемпионата «Ингулец» обошел «Карпаты», обыграв еще одну повысившуюся в классе команду в очной встрече. В новом сезоне Лупашко возглавил «Карпаты». И в матче против своей бывшей команды очень хотел победить. Но не победил: сухая ничья.

Пенальти тура

За восемь минут до конца основного времени матча «Карпаты» – «Ингулец» хозяева получили отличный шанс наконец-то повести в счете. Гости сфолили на Бруниньо, и судья указал на «точку». Однако Невес не сумел реализовать пенальти: отлично сыграл голкипер «казаков» Паламарчук.

Галстуки тура

В день матча против «Вереса» главному тренеру «Зари» Младену Бартуловичу исполнилось 38 лет. Его подопечные старались преподнести подарок в виде победы, но получилось подарить всего лишь галстук. Луганчане первыми открыли счет в игре, но затем пропустили дважды.

Также галстуком ограничились игроки «Ворсклы», которые не сумели порадовать своего наставника Сергея Долганского, праздновавшего в день матча с «Полесьем» 50-летний юбилей.

Развязка тура

Все самое интересное и все главное в матче «Александрия» – «Рух» произошло на последних минутах встречи. Сначала отличились хозяева. Филиппов воспользовался ошибкой Ледвия и забил, как казалось, победный гол. Но гости бросились отыгрываться. И отыгрались. На шестой добавленной минуте. Кампуш наступил на ногу Краснопиру, и арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший его и реализовал.

Возмущение тура

После финального свистка в матче «Александрия» – «Рух» главный тренер александрийцев Руслан Ротань высказал негодование по поводу назначения пенальти в ворота его команды: «Думаю, таких пенальти можно ставить восемь за игру. В этом же матче можно было ставить в ворота «Руха». Но не хочу это комментировать, думаю, нам не нужен скандал».

Страдания тура

Очередная невзрачная игра в исполнении «Колоса». И «Левого берега». Соперники завершили очную дуэль нулевой ничьей. После игры главный тренер гостей Виталий Первак не стал ходить вокруг да около, а признался, что его команда не столько играла, сколько страдала. Его коллега Александр Поздеев стал ходить вокруг да около. Мол, его команду подвела нереализация.

Гол тура

Роскошный гол в ворота «Ворсклы» забил защитник «Полесья» Смоляков. На 71-й минуте матча хозяева поля получили право на угловой. Мяч был выбит полтавчанами со штрафной площади подальше, но на подборе первым оказался Смоляков. Он под углом нанес сильный и точный удар – мяч залетел прямо в дальнюю девятку. Спасти свою команду у Исенко не было возможности.

Рекорд тура

В поединке против «Ворсклы» «Полесье» продолжило сразу две свои рекордные серии: беспроигрышную и забивную. Обе насчитывают по 13 матчей.

Разгром тура

После оплеухи от «Аталанты» в Лиге чемпионов и на фоне слухов о возможной отставке главного тренера дончан Пушича, на очередной поединок внутреннего календаря «горняки» вышли сверхмотивированными. И разбили крепкий ЛНЗ с неприличным счетом 5:1. Однако, несмотря на крупную и уверенную победу, выше четвертого места «Шахтеру» подняться не удалось.

Герой тура

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Четыре забитых мяча и одна результативная передача – таким оказался «улов» полузащитника «Шахтера» Судакова в матче против ЛНЗ. Свой покер Георгий оформил всего за 57 минут. Последний раз до этого один игрок забивал четыре гола в одном матче УПЛ достаточно давно – в 2017-м. Тогда в поединке «Александрия» – «Волынь» покер соорудил нападающий александрийцев Кулиш.

Формальность тура

После того, как счет в игре «Шахтера» и ЛНЗ стал неприличным (5:0), черкасчане получили право на пенальти. Однако с ударом Ноникашвили кипер «горняков» Ризнык справился. Но, как оказалось, в том эпизоде Дмитрий немного сместился за линию ворот. Арбитр назначил повторный удар. Со второго раза Ноникашвили пенальти реализовал.

Матч тура

На стадионе «Динамо» встретились вице-чемпион и бронзовый призер минувшего первенства – «Динамо» принимало «Кривбасс». Матч получился боевитым и интересным. В случае победы команда Александра Шовковского получала шанс единолично возглавить турнирную таблицу. И этим шансом «бело-синие» воспользовались сполна. Уже в дебюте встречи отличился Рубчинский. Далее Буяльский четко реализовал пенальти. Но в конце первого тайма гости сократили разрыв в счете благодаря самострелу Михавко. Во втором тайме команды сохранили статус-кво.

Автогол тура

В минувшем туре защитник «Динамо» Михавко отличился дебютным мячом за первую команду «бело-синих». В нынешнем туре Тарас пошел еще дальше: на его счету автогол. Центрбек динамовцев сыграл за соперника на последних секундах первого тайма матча против «Кривбасса».

Символическая сборная тура