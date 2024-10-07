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Вторая лига
Ворскла-2
07.10.2024 13:00 – FT 1 : 2
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 октября 2024, 22:19 | Обновлено 07 октября 2024, 22:43
54
0

ВИДЕО. Горняк-Спорт на вызде нанес поражение команде Ворскла-2

7 октября состоялся поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины

07 октября 2024, 22:19 | Обновлено 07 октября 2024, 22:43
54
0
ВИДЕО. Горняк-Спорт на вызде нанес поражение команде Ворскла-2
ФК Горняк-Спорт

7 октября состоялся поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняк-Спорт в гостях нанес поражение команде Ворскла-2 со счетом 2:1.

Вторая лига. 9-й тур, 6 октября

13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Черныш, 49 (пен) – Страшкевич, 26, Студенко, 40

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Послематчевые комментарии

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Черныш (Ворскла-2).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Студенко (Горняк-Спорт).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Страшкевич (Горняк-Спорт).
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чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины Ворскла-2 Полтава видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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