07.10.2024 13:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига07 октября 2024, 22:19 | Обновлено 07 октября 2024, 22:43
54
0
ВИДЕО. Горняк-Спорт на вызде нанес поражение команде Ворскла-2
7 октября состоялся поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины
07 октября 2024, 22:19 | Обновлено 07 октября 2024, 22:43
54
0
7 октября состоялся поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Горняк-Спорт в гостях нанес поражение команде Ворскла-2 со счетом 2:1.
Вторая лига. 9-й тур, 6 октября
13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт – 1:2
Голы: Черныш, 49 (пен) – Страшкевич, 26, Студенко, 40
Турнирная таблица
Видеозапись матча
Послематчевые комментарии
События матча
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Черныш (Ворскла-2).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Студенко (Горняк-Спорт).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Страшкевич (Горняк-Спорт).
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