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Вторая лига
Ворскла-2
07.10.2024 13:00 – 45+ 0 : 0
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 октября 2024, 13:00 | Обновлено 07 октября 2024, 13:59
93
0

Ворскла-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября видеотрансляции матча 9-го тура Второй лиги

07 октября 2024, 13:00 | Обновлено 07 октября 2024, 13:59
93
0
Ворскла-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 октября проходит поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 6 октября

  • 13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт

Турнирная таблица

13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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