07.10.2024 13:00 – 45’+ 0 : 0
Украина. Вторая лига07 октября 2024, 13:00 | Обновлено 07 октября 2024, 13:59
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Ворскла-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября видеотрансляции матча 9-го тура Второй лиги
07 октября 2024, 13:00 | Обновлено 07 октября 2024, 13:59
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7 октября проходит поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 9-й тур, 6 октября
- 13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт
Турнирная таблица
13:00. Ворскла-2 – Горняк-Спорт
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