Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать

Сборная Украины сыграет в форме от нового технического спонсора Adidas в ближайшем матче Лиги наций против Грузии, однако, по информации журналиста Виктора Вацко, это будет довольно простой и стандартный вариант.

Эксклюзивный вариант экипировки должен быть утвержден в ближайшее время, однако до того момента, когда команда в нем сыграет, пройдет около года.

Контракт с Adidas рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год. Официальная презентация должна состояться до матча с Грузией 11 октября.