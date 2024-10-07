Сборная УКРАИНЫ07 октября 2024, 17:50 | Обновлено 07 октября 2024, 18:02
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Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать
Уже в матче с Грузией будет новая форма
07 октября 2024, 17:50 | Обновлено 07 октября 2024, 18:02
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Сборная Украины сыграет в форме от нового технического спонсора Adidas в ближайшем матче Лиги наций против Грузии, однако, по информации журналиста Виктора Вацко, это будет довольно простой и стандартный вариант.
Эксклюзивный вариант экипировки должен быть утвержден в ближайшее время, однако до того момента, когда команда в нем сыграет, пройдет около года.
Контракт с Adidas рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год. Официальная презентация должна состояться до матча с Грузией 11 октября.
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Комментарии 2
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Шева амбасадор адика и тянет его немцы это мажоры и комплектов формы мало дают и цена мировая ,есть лучше и проще ,та же пума,найк,Нью баланс ,и другие в адидасе одни немцы играют но им там много привилегий а мы так бомжи
год на пошив формы это жесть конечно-адидас как был дном так им и останется....кучи нормальных фирм с крутыми решениями форм а не этот вечно убогий по дизайну адик
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