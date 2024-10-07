Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать
Сборная УКРАИНЫ
07 октября 2024, 17:50 | Обновлено 07 октября 2024, 18:02
803
2

Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать

Уже в матче с Грузией будет новая форма

07 октября 2024, 17:50 | Обновлено 07 октября 2024, 18:02
803
2
Украина скоро сыграет в новой форме. Эксклюзивный дизайн придется ждать
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины сыграет в форме от нового технического спонсора Adidas в ближайшем матче Лиги наций против Грузии, однако, по информации журналиста Виктора Вацко, это будет довольно простой и стандартный вариант.

Эксклюзивный вариант экипировки должен быть утвержден в ближайшее время, однако до того момента, когда команда в нем сыграет, пройдет около года.

Контракт с Adidas рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год. Официальная презентация должна состояться до матча с Грузией 11 октября.

По теме:
Два игрока Баварии получили травмы и пропустят ближайшие матчи сборной
Экс-тренер Днепра-1 указал на главную проблему нынешней сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
сборная Украины по футболу Виктор Вацко Лига наций Украина - Грузия
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Футбол | 07 октября 2024, 07:12 14
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?

Признание получил Лев Яшин

«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Футбол | 07 октября 2024, 00:14 4
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом

Украинец принял участие в последнем матче АПЛ

Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 06.10.2024, 21:49
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
Футбол | 07.10.2024, 14:35
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Футбол | 07.10.2024, 16:53
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрий Щербань
Шева амбасадор адика и тянет его немцы это мажоры и комплектов формы мало дают и цена мировая ,есть лучше и проще ,та же пума,найк,Нью баланс ,и другие в адидасе одни немцы играют но им там много привилегий а мы так бомжи 
Ответить
0
umnuy2
год на пошив формы это жесть конечно-адидас как был дном так им и останется....кучи нормальных фирм с крутыми решениями форм а не этот вечно убогий по дизайну адик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 1
Футбол
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
06.10.2024, 07:55 2
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем