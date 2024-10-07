Тренер Ювентуса рассказал, что клуб планирует делать с Погба

Наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта не уверен, что Поль Погба, которому сократили дисквалификацию за допинг с четырех лет до 18 месяцев, вернется в состав команды.

Погба получит право играть с января.

«Мы в клубе будем решать, что делать с Полем Погба. Для меня он всегда был классным игроком, но сейчас у него длительная пауза в выступлениях. На этот момент я обеспокоен нашими матчами, а не этой ситуацией».

«С ней мы еще разберемся», – сказал Мотта.

Контракт центрального хавбека с клубом истекает летом 2026 года. Ранее была информация о том, что клуб может разорвать договор французского игрока.