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Италия
07 октября 2024, 21:15 | Обновлено 07 октября 2024, 21:29
459
0

Тренер Ювентуса рассказал, что клуб планирует делать с Погба

Мотта пока не уверен, что Поль останется в команде

07 октября 2024, 21:15 | Обновлено 07 октября 2024, 21:29
459
0
Тренер Ювентуса рассказал, что клуб планирует делать с Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта не уверен, что Поль Погба, которому сократили дисквалификацию за допинг с четырех лет до 18 месяцев, вернется в состав команды.

Погба получит право играть с января.

«Мы в клубе будем решать, что делать с Полем Погба. Для меня он всегда был классным игроком, но сейчас у него длительная пауза в выступлениях. На этот момент я обеспокоен нашими матчами, а не этой ситуацией».

«С ней мы еще разберемся», – сказал Мотта.

Контракт центрального хавбека с клубом истекает летом 2026 года. Ранее была информация о том, что клуб может разорвать договор французского игрока.

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Поль Погба Тиаго Мотта Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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