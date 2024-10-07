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  4. ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото
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07 октября 2024, 20:45 | Обновлено 07 октября 2024, 21:01
2647
4

ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото

Модель рискует быть заблокированной Instagram после того, как она опубликовала последнее фото

07 октября 2024, 20:45 | Обновлено 07 октября 2024, 21:01
2647
4
ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото
Getty. Джесика Гойкоэчеа

Джесика Гойкоэчеа – бывшая девушка экс-игрока Барселоны Марка Бартры – впечатлила соцсети своим последним фото.

Фото – «на грани фола» – и многие из подписчиков модели забеспокоились, что девушке могут забанить её страницу в Instagram.

27-летняя модель и инфлюенсерка собрала на своей странице 1,8 млн фолловеров, рискуя своим большим активом.

Летом красавица закончила отношения с Марком Бартрой, 33-летним защитником «Бетиса».

И напоследок показываем фото модели, которые наделали столько шума:

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Марк Бартра фото lifestyle Барселона
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Комментарии 5
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Крысолов
А хде тут обнаженка?
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+6
Толян
спс, подрочил
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+4
Диванний Експерт
Чим підірвала соцмережі??? Перднула , чи що?
Ответить
+1
AC AB
Тема кисы не раскрыта 🫠
Ответить
+1
Boodya
Подруга собі спонсора шукає, а спорт.юа її рекламує)
Ответить
0
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