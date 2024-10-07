ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото

Джесика Гойкоэчеа – бывшая девушка экс-игрока Барселоны Марка Бартры – впечатлила соцсети своим последним фото.

Фото – «на грани фола» – и многие из подписчиков модели забеспокоились, что девушке могут забанить её страницу в Instagram.

27-летняя модель и инфлюенсерка собрала на своей странице 1,8 млн фолловеров, рискуя своим большим активом.

Летом красавица закончила отношения с Марком Бартрой, 33-летним защитником «Бетиса».

И напоследок показываем фото модели, которые наделали столько шума: