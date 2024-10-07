Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама

4–10 октября состоялись матчи 7-го тура Серии А 2024/25.

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик сумел поразить ворота Монцы. Однако этого не хватило для победы волков. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне чемпионата Италии Довбик забил 3 гола в 7 поединках. Сейчас Артем делит 14-е – 19-е места в списке лучших бомбардиров турнира.

Лидерами являются Матео Ретеги (Аталанта) и Маркус Тюрам (Интер). Эти нападающие оформили по хет-трику в 7-м туре – в ворота Дженоа и Торино соответственно. На их счету уже по 7 голов и 1 ассисту.

В топ-5 лучших бомбардиров Серии А также находятся: Кристиан Пулишич (Милан, 5 голов и 2 ассиста), Душан Влахович (Ювентус, 5 голов) и Патрик Кутроне (Комо, 4 гола).

Список лучших бомбардиров Серии А 2024/25 после 7 туров: