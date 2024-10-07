ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука

Азербайджанский клуб «Нефтчи» сообщил об уходе из команды украинского наставника Романа Григорчука, который только минувшим летом подписал двухлетний контракт.

Стороны разорвали договор по обоюдному согласию.

Один из лидеров азербайджанского футбола неудачно начал новый сезон. Уже экс-команда Григорчука в чемпионате не одержала ни одной победы и после девяти туров идет предпоследней с 5 очками.

Минувший сезон тренер провел в одесском «Черноморце».