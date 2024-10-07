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Сборная УКРАИНЫ
07 октября 2024, 21:28 |
205
0

Хавбек сборной Украины: «У нас сложная ситуация. Проигрывать нельзя»

Судаков надеется на успех в двух следующих матчах Лиги наций

07 октября 2024, 21:28 |
205
0
Хавбек сборной Украины: «У нас сложная ситуация. Проигрывать нельзя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Сборная Украины после двух поражений в Лиге наций от Албании и Чехии сыграет против Грузии и Чехии 11 и 14 октября соответственно. Хавбек Георгий Судаков надеется, что неудач больше не будет.

«Мы в затруднительной ситуации в сборной – проиграли первые два матча Лиги наций. Сейчас нам просто нельзя проигрывать, нужно получать положительный результат. Первый матч с Грузией будет сверхважным, так и с Чехией».

«Знаю, что играем в Польше, поэтому надеемся на поддержку наших болельщиков и едем одерживать только победу», – сказал Судаков.

Украина на матчи Лиги наций осталась без Андрея Лунина, Виталия Миколенко, Владимира Бражко, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, Руслана Малиновского, Виктора Цыганкова, Александра Пихаленка и Андрея Ярмоленко.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Лига наций Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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