Хавбек сборной Украины: «У нас сложная ситуация. Проигрывать нельзя»

Сборная Украины после двух поражений в Лиге наций от Албании и Чехии сыграет против Грузии и Чехии 11 и 14 октября соответственно. Хавбек Георгий Судаков надеется, что неудач больше не будет.

«Мы в затруднительной ситуации в сборной – проиграли первые два матча Лиги наций. Сейчас нам просто нельзя проигрывать, нужно получать положительный результат. Первый матч с Грузией будет сверхважным, так и с Чехией».

«Знаю, что играем в Польше, поэтому надеемся на поддержку наших болельщиков и едем одерживать только победу», – сказал Судаков.

Украина на матчи Лиги наций осталась без Андрея Лунина, Виталия Миколенко, Владимира Бражко, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, Руслана Малиновского, Виктора Цыганкова, Александра Пихаленка и Андрея Ярмоленко.