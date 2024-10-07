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07 октября 2024, 14:21 |
1641
3

ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца

Инцидент между Конором Макгрегором и Букайо Сака вызвал внутренние расследование в клубе

07 октября 2024, 14:21 |
1641
3
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
The Times. Макгрегор vs Сака

Конор Макгегор вызвал гнев руководства «Арсенала» после инцидента с Букайо Сака.

Издание The Times рассказывает, что звезда UFC несанкционированно вышел на поле после матча «Арсенал» - «ПСЖ», ведя себя достаточно рискованно с одним из лидеров «канониров».

Макгрегор в шутку отработал несколько приемов на англичанине - клубу это очень не понравилось, и поэтому в «Арсенале» намерены ввести внутренний протокол, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем.

«Канониры» стремятся дистанцироваться от «бренда» Макгрегора, ведь его поведение не является образцовым.

Расследования «Арсенала» показали, что Макгрегор и его окружение получили VIP-билеты в последнюю минуту через третью сторону, «1 Access» - компанию, которая предоставляет корпоративные пакеты и имеет ложу на «Эмирейтс», где регулярно развлекаются знаменитости.

Ну а вы можете заценить приемы Макгрегора на Букайо:

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Артем Діхтяренко Источник: The Times
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Комментарии 3
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icebeer
На самом деле вполне дружеское дураченье 
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Роман Роизин
Пусть к златану , Или Рюдигеру подходит ну или Рамосу
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0
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