ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца

Конор Макгегор вызвал гнев руководства «Арсенала» после инцидента с Букайо Сака.

Издание The Times рассказывает, что звезда UFC несанкционированно вышел на поле после матча «Арсенал» - «ПСЖ», ведя себя достаточно рискованно с одним из лидеров «канониров».

Макгрегор в шутку отработал несколько приемов на англичанине - клубу это очень не понравилось, и поэтому в «Арсенале» намерены ввести внутренний протокол, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем.

«Канониры» стремятся дистанцироваться от «бренда» Макгрегора, ведь его поведение не является образцовым.

Расследования «Арсенала» показали, что Макгрегор и его окружение получили VIP-билеты в последнюю минуту через третью сторону, «1 Access» - компанию, которая предоставляет корпоративные пакеты и имеет ложу на «Эмирейтс», где регулярно развлекаются знаменитости.

Ну а вы можете заценить приемы Макгрегора на Букайо:

