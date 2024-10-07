ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
Инцидент между Конором Макгрегором и Букайо Сака вызвал внутренние расследование в клубе
Конор Макгегор вызвал гнев руководства «Арсенала» после инцидента с Букайо Сака.
Издание The Times рассказывает, что звезда UFC несанкционированно вышел на поле после матча «Арсенал» - «ПСЖ», ведя себя достаточно рискованно с одним из лидеров «канониров».
Макгрегор в шутку отработал несколько приемов на англичанине - клубу это очень не понравилось, и поэтому в «Арсенале» намерены ввести внутренний протокол, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем.
«Канониры» стремятся дистанцироваться от «бренда» Макгрегора, ведь его поведение не является образцовым.
Расследования «Арсенала» показали, что Макгрегор и его окружение получили VIP-билеты в последнюю минуту через третью сторону, «1 Access» - компанию, которая предоставляет корпоративные пакеты и имеет ложу на «Эмирейтс», где регулярно развлекаются знаменитости.
Ну а вы можете заценить приемы Макгрегора на Букайо:
🚨🚨| Arsenal is considering matchday protocols in an attempt to avoid a repeat of the McGregor incident.— CentreGoals. (@centregoals) October 7, 2024
[@TimesSport]
pic.twitter.com/uS7QDROqCv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию
Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае