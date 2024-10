Известный экс-форвард Лестера вернулся играть в родной клуб из Нигерии

31-летний экс-форвард «Лестера» Ахмед Муса продолжит карьеру в чемпионате Нигерии.

О подписании футболиста на правах свободного агента объявил клуб «Кано Пилларс», воспитанником которого Муса и является.

Сегодня Муса уже успел сыграть первый матч за «Кано Пилларс» после возвращения, причем он выдался для футболиста феерическим. Ахмед отличился двумя забитыми мячами в воротах «Саншайн Старз», чем принес своей команде победу со счетом 2:0.

В европейском футболе Муса наиболее известен по выступлениям за «Лестер», в футболке которого провел 33 официальных поединка (5 голов). Также на счету форварда, который сыграл 110 матчей и забил 18 мячей за сборную Нигерии, выступления за «Венло», московский ЦСКА, «Аль-Наср», «Сивасспор» и «Фатих Карагюмрюк».

We can confirm that an agreement in principle has been reached with Super Eagles players, captain, Ahmed Musa MON and Shehu Abdullahi to join up with us for the 2024/25 football season. Both players have been included in the squad for our match against Sunshine Stars on Sunday. pic.twitter.com/Bh7Rm2qhoq