Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Вильярреал. Лунин в основе. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Испания
05 октября 2024, 22:20 |
324
0

Реал – Вильярреал. Лунин в основе. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

05 октября 2024, 22:20 |
324
0
Реал – Вильярреал. Лунин в основе. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Вильярреал».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал Мадирд – Вильярреал – 1:0 (обновляется)

Голы: Вальверде, 14.

По теме:
Барселона планирует пригласить Месси на празднование 125 летия
ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате
Колос - Левый Берег - 0:0. Не скучные нули в Ковалевке. Видеообзор
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Футбол | 05 октября 2024, 07:47 11
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола

Признание получил легендарный Пеле

Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла
Футбол | 05 октября 2024, 21:51 0
Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла
Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла

Состоялся завершающий матч игрового дня в английском чемпионате

Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Бокс | 05.10.2024, 00:14
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Футбол | 05.10.2024, 08:33
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05.10.2024, 19:52
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
04.10.2024, 13:31
Футбол
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
04.10.2024, 15:40 14
Футбол
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 41
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем