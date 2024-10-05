В субботу, 5 октября, проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Вильярреал».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал Мадирд – Вильярреал – 1:0 (обновляется)

Голы: Вальверде, 14.