ВАН ДЕЙК: «Травма Алиссона выглядит не очень хорошо»

32-летний голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил травму в 7-м туре АПЛ в матче против «Кристал Пэлас». По этому поводу Вирджил ван Дейк прокомментировал повреждение одноклубника.

«Травма Алиссона выглядит не очень хорошо. Это похоже на рецидив его старого повреждения, ведь его уже беспокоила задняя поверхность бедра», - цитирует нидерландского защитника журналист Фабрицио Романо.

На 79-й минуте вместо травмированного игрока вышел Витезлав Ярош. «Ливерпуль» одержал в этом матче минимальную победу со счетом 1:0.

