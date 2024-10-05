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  4. ВАН ДЕЙК: «Травма Алиссона выглядит не очень хорошо»
Англия
05 октября 2024, 22:45 |
329
0

ВАН ДЕЙК: «Травма Алиссона выглядит не очень хорошо»

Одноклубник бразильца прокомментировал его травму

05 октября 2024, 22:45 |
329
0
ВАН ДЕЙК: «Травма Алиссона выглядит не очень хорошо»
Transfermarkt. Вирджил ванн Дейк

32-летний голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил травму в 7-м туре АПЛ в матче против «Кристал Пэлас». По этому поводу Вирджил ван Дейк прокомментировал повреждение одноклубника.

«Травма Алиссона выглядит не очень хорошо. Это похоже на рецидив его старого повреждения, ведь его уже беспокоила задняя поверхность бедра», - цитирует нидерландского защитника журналист Фабрицио Романо.

На 79-й минуте вместо травмированного игрока вышел Витезлав Ярош. «Ливерпуль» одержал в этом матче минимальную победу со счетом 1:0.

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Алиссон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо травма ноги Ливерпуль - Кристал Пэлас
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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