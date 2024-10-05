ВАН ДЕЙК: «Травма Алиссона выглядит не очень хорошо»
Одноклубник бразильца прокомментировал его травму
32-летний голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил травму в 7-м туре АПЛ в матче против «Кристал Пэлас». По этому поводу Вирджил ван Дейк прокомментировал повреждение одноклубника.
«Травма Алиссона выглядит не очень хорошо. Это похоже на рецидив его старого повреждения, ведь его уже беспокоила задняя поверхность бедра», - цитирует нидерландского защитника журналист Фабрицио Романо.
На 79-й минуте вместо травмированного игрока вышел Витезлав Ярош. «Ливерпуль» одержал в этом матче минимальную победу со счетом 1:0.
🚨⚠️ Van Dijk: “Alisson's injury doesn't look good”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2024
“It looks like a hamstring injury which was already bothering him, and from which he recovered”. pic.twitter.com/6y0pUoahui
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