Обошел звезду Реала. Юный талант Барселоны установил очередной рекорд

Вингер Барселоны Ламин Ямал вышел в основе на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз (5:0), который стал для игрока девятым в старте в этом турнире.

Теперь у испанца больше всех матчей Лиги чемпионов в старте среди футболистов до 18 лет. Ламин опередил звезду Реала Джуда Беллингема и хавбека ПСЖ Варрена Заира-Эмери, у которых останется по 8 матчей.

Ранее Ямал забил свой первый гол в Лиге чемпионов, однако не стал самым молодым автором мяча в турнире.

