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  4. Обошел звезду Реала. Юный талант Барселоны установил очередной рекорд
Лига чемпионов
02 октября 2024, 11:48 |
586
0

Обошел звезду Реала. Юный талант Барселоны установил очередной рекорд

Ямал сыграл в основе девятый матч Лиги чемпионов

02 октября 2024, 11:48 |
586
0
Обошел звезду Реала. Юный талант Барселоны установил очередной рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер Барселоны Ламин Ямал вышел в основе на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз (5:0), который стал для игрока девятым в старте в этом турнире.

Теперь у испанца больше всех матчей Лиги чемпионов в старте среди футболистов до 18 лет. Ламин опередил звезду Реала Джуда Беллингема и хавбека ПСЖ Варрена Заира-Эмери, у которых останется по 8 матчей.

Ранее Ямал забил свой первый гол в Лиге чемпионов, однако не стал самым молодым автором мяча в турнире.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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