Ушел с матчбола. В финале турнира АТР 500 в Токио трофей разыграли французы

1 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Токио (Япония).

Трофей между собой разыграли представители Франции Артур Фис (АТР 24) и Уго Умбер (АТР 18). Игра завершилась победой Фиса в трех сетах за 3 часа и 2 минуты.

АТР 500 Токио. Хард. Финал

Артур Фис (Франция) – Уго Умбер (Франция) – 5:7, 7:6 (8:6), 6:3

Это была пятая встреча соперников. Фис впервые выиграл очный поединок.

На тай-брейке второй партии Умбер имел матчбол на подаче при 6:5, но Артур сумел взять 3 поинта подряд.

Для 20-летнего Фиса этот титул стал третьим в карьере и вторым в сезоне.

Marathon Man🏃 The moment Fils completed a remarkable week in a 3 hour plus long final 🔥 #kinoshitajotennis pic.twitter.com/G248GkfKPw

I N C R E D I B L E 🤯



Fils saves a championship point to take down Humbert 5-7 7-6(6) 6-3 to capture the title in Tokyo!@japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/DsBB6NKlkL