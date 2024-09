Первое результативное действие Мудрика! Челси уничтожил Барроу в Кубке лиги

Сегодня, 24 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.

«Челси» на домашнем поле уничтожил низшелиговый клуб «Барроу» со счетом 5:0. В стартовом составе «Челси» вышел украинец Михаил Мудрик, который отметился первым результативным действием в сезоне, ассистировав на Нету. Голы за «Челси» сегодня забивал также Нкунку, который оформил хет-трик, еще один раз хозяева забили в собственные ворота.

В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» одолел «Уотфорд» со счетом 2:1 – забивали за хозяев Доку и Нунес.

Кубок английской лиги. 1/16 финала, 24 сентября.

Челси – Барроу – 5:0

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (автогол), Нету, 48.

Челси – Йоргенсен, Бадьяшиль, Дисаси (Ачимпонг, 63), Гюсто (Чилуэлл, 46), Вейга, Дьюзбери-Холл, Казадеи, Мудрик, Жоау Феликс (Чуквуэмека, 76), Нету (Джордж, 63), Нкунку (Гиу, 76).



Барроу – Фарман, Невби (Кояте, 65), Фили (Экклестон, 46), Джексон, Стоукс (Уоррелл, 86), Васселл, Фоли, Кэмпбелл, Spence, Аккуа (Телфорд, 46), Гарнер (Тьенсиа, 65).

Манчестер Сити – Уотфорд – 2:1

Голы: Доку, 8, Нунес, 38 - Инс, 86.

Манчестер Сити: Ортега, Брейтвейт (Гвардиол, 76), Стоунз, Уокер, О`Райли (Райт, 73), Льюис, Грилиш, Матеуш Нунеш, Макати, Доку (Савио, 46), Фоден.



Уотфорд: Бонд, Ларуси (Деле-Баширу, 61), Эбоселе (Поллок, 75), Моррис, Огбонна, Портеус, Сема, Луза (Двомо, 83), Инс, Байо (Чакветадзе, 61), Баа (Вата, 76).

Уолсолл – Лестер – 0:0 (серия пенальти 0:3)

