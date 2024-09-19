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  4. Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Англия
19 сентября 2024, 06:49 |
1234
1

Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой

Марсель, которым руководит Роберто Де Дзерби, интересуется украинским вингером

19 сентября 2024, 06:49 |
1234
1
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Twitter. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

Французский Марсель заинтересован в аренде 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика у лондонского Челси.

Как сообщает портал TEAMtalk, итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который и руководит «провансальцами», лично заинтересован в том, чтобы Мудрик присоединился к его команде уже зимой.

Де Дзерби по-прежнему верит в Мудрика и считает, что может рассчитывать на лучшие качества украинца, а также сможет помочь ему их раскрыть.

Михаил перешел в Челси зимой 2023 года из Шахтера. Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником горняков был именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в Брайтон.

Мудрик провел в этом сезоне за Челси во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что руководство пенсионеров рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.

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Роберто Де Дзерби Марсель Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 аренда игрока Михаил Мудрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Умник
Супер. Удачи Мише если правда
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