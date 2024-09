Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой

Французский Марсель заинтересован в аренде 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика у лондонского Челси.

Как сообщает портал TEAMtalk, итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который и руководит «провансальцами», лично заинтересован в том, чтобы Мудрик присоединился к его команде уже зимой.

Де Дзерби по-прежнему верит в Мудрика и считает, что может рассчитывать на лучшие качества украинца, а также сможет помочь ему их раскрыть.

Михаил перешел в Челси зимой 2023 года из Шахтера. Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником горняков был именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в Брайтон.

Мудрик провел в этом сезоне за Челси во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что руководство пенсионеров рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.

