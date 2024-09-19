Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Марсель, которым руководит Роберто Де Дзерби, интересуется украинским вингером
Французский Марсель заинтересован в аренде 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика у лондонского Челси.
Как сообщает портал TEAMtalk, итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который и руководит «провансальцами», лично заинтересован в том, чтобы Мудрик присоединился к его команде уже зимой.
Де Дзерби по-прежнему верит в Мудрика и считает, что может рассчитывать на лучшие качества украинца, а также сможет помочь ему их раскрыть.
Михаил перешел в Челси зимой 2023 года из Шахтера. Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником горняков был именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в Брайтон.
Мудрик провел в этом сезоне за Челси во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что руководство пенсионеров рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.
🚨 There is interest in Mykhailo Mudryk from Marseille. Roberto de Zerbi is a big fan of the winger and believes he can get the best out of him.#CFC [@TEAMtalk] pic.twitter.com/KT61Cu71cF— Williams ©️ (@CFCNewsReport) September 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву