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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я первый большой поклонник Мудрика»
Англия
14 мая 2024, 22:28 |
1007
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я первый большой поклонник Мудрика»

15 мая итальянский коуч снова получит возможность увидеться с экс-подопечным по «Шахтеру»

14 мая 2024, 22:28 |
1007
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я первый большой поклонник Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби накануне поединка его команды против «Челси» высказался об украинском легионере «синих» Михаиле Мудрике.

«Я думаю, он становится все лучше и лучше. Ему было тяжело менять страну, менять уровень сложности лиги. Конкуренция внутри состава «Челси» выше, чем в «Шахтере». Но он умный парень, он любит футбол, и я думаю, что руководство клуба Почеттино поступило правильно, потому что сейчас он играет очень хорошо и является большим, большим талантом».

«Найдем ли мы время пообщаться после матча? Да, я могу создавать хорошие отношения с футболистами, особенно с молодыми игроками. И в этом плане для моих бывших игроков ничего не меняется. Когда идет матч, я хочу всех обыграть, но то, что мы провели вместе время в Украине, мы точно не забудем. Я первый большой поклонник Михаила», - заявил Де Дзерби.

Ранее авторитетный в прошлом итальянский наставник Фабио Капелло крайне скептически высказался о тренерском таланте Роберто Де Дзерби.

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Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Брайтон Челси Брайтон - Челси
Алексей Сливченко Источник: Metro
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