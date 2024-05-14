Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я первый большой поклонник Мудрика»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби накануне поединка его команды против «Челси» высказался об украинском легионере «синих» Михаиле Мудрике.

«Я думаю, он становится все лучше и лучше. Ему было тяжело менять страну, менять уровень сложности лиги. Конкуренция внутри состава «Челси» выше, чем в «Шахтере». Но он умный парень, он любит футбол, и я думаю, что руководство клуба Почеттино поступило правильно, потому что сейчас он играет очень хорошо и является большим, большим талантом».

«Найдем ли мы время пообщаться после матча? Да, я могу создавать хорошие отношения с футболистами, особенно с молодыми игроками. И в этом плане для моих бывших игроков ничего не меняется. Когда идет матч, я хочу всех обыграть, но то, что мы провели вместе время в Украине, мы точно не забудем. Я первый большой поклонник Михаила», - заявил Де Дзерби.

Ранее авторитетный в прошлом итальянский наставник Фабио Капелло крайне скептически высказался о тренерском таланте Роберто Де Дзерби.