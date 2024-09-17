Чемпионы Португалии в большинстве уверенно одолели Лилль на старте ЛЧ

Вечером 17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алваладе», Лиссабон.

В первом тайме хозяева, точным ударом звездного форварда Виктора Дьекереша, открыли счет на 38-й минуте, а уже на 40-й минуте матча «Лилль» играл в меньшинстве. На 65-й минуте «Спортинг» поставил точку на этой встрече.

17 сентября. Лига чемпионов. 1-й тур.

Спортинг – Лилль – 2:0.

Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65

Спортинг: Израэль, Дебаст, Инасиу, (Реис, 13), Диоманде, Куэнда, (Араухо, 73), Морита, (Браганса, 46), Юльманн, Катамо, Тринкау, (Хардер, 88), Дьекереш, Гонсалвеш

Лилль: Шевалье, Менье, Манди, (Буадди, 64), Диаките, Александру, Баккер, (Гудмундссон, 82,) Жегрова, Андре, Гомес, Сахрауи, (Кабелла, 71), Дэвид, (Фернандес, 64)

Предупреждения: Морита, 45+1, Дебаст, 86 – Гомес, 21, 40, Дэвид, 40, Андре, 56, Буадди, 72

Удаление: Гомес, 40