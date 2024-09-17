Украина. Премьер лига17 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:41
2024
3
ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
Главный тренер донецкой команды решил показать свое мастерство
17 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:41
2024
3
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич решил показать свое мастерство на тренировке команды.
Коуч горняков попробовал пробить пенальти молодому голкиперу команды Кириллу Фесюну.
Смотрите видео, как Пушич пытался пробить вратаря донецкого Шахтера.
ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
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І лінк джерела фальшивий: зайшов, проскролив усю сторінку - нема там цього.