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  4. ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:41
2024
3

ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну

Главный тренер донецкой команды решил показать свое мастерство

17 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:41
2024
3
ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич решил показать свое мастерство на тренировке команды.

Коуч горняков попробовал пробить пенальти молодому голкиперу команды Кириллу Фесюну.

Смотрите видео, как Пушич пытался пробить вратаря донецкого Шахтера.

ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кирилл Фесюн Марино Пушич видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Falko
Так де можна подивитися "Відео. Як Пушич пробивав пенальті голкіперу Шахтаря Фесюну"? На викладеному тут я не побачив жодного пенальті.
І лінк джерела фальшивий: зайшов, проскролив усю сторінку - нема там цього.
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+1
Burevestnik
купили воротаря, а він і нах.. не потрібен...
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+1
Boodya
Автор знає що таке "пенальті" взагалі?😂
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0
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