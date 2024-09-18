17.09.2024 20:00 – FT 1 : 0
Испания18 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:20
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ВИДЕО. Мальорка переиграла Реал Сосьедад благодаря голу с пенальти
Единственный гол в матче 7-го тура Ла Лиги забил Абдон Пратс
18 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:20
23
0
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома победила «Реал Сосьедад» (1:0).
Единственный гол забил Абдон Пратс, который реализовал пенальти на 36-й минуте.
«Мальорка» набрала 8 очков и входит в топ-6 Ла Лиги. «Реал Сосьедад» имеет 4 балла и занимает 16-ю позицию.
Ла Лига. 7-й тур, 17 сентября
Мальорка – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Абдон Пратс, 36 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдон Пратс (Мальорка).
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