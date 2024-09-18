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Мальорка
17.09.2024 20:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
18 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:20
23
0

ВИДЕО. Мальорка переиграла Реал Сосьедад благодаря голу с пенальти

Единственный гол в матче 7-го тура Ла Лиги забил Абдон Пратс

18 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:20
23
0
ВИДЕО. Мальорка переиграла Реал Сосьедад благодаря голу с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдон Пратс и Игор Субельдия

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома победила «Реал Сосьедад» (1:0).

Единственный гол забил Абдон Пратс, который реализовал пенальти на 36-й минуте.

«Мальорка» набрала 8 очков и входит в топ-6 Ла Лиги. «Реал Сосьедад» имеет 4 балла и занимает 16-ю позицию.

Ла Лига. 7-й тур, 17 сентября

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Абдон Пратс, 36 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

36’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдон Пратс (Мальорка).
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Мальорка Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Абдон Пратс пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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