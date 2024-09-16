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16 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 02:08
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0

Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 13:00 матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА

16 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 02:08
9
0
Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

18 сентября в 13:00 пройдет матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

📺 Видеотрансляция
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Болонья Шахтер Донецк смотреть онлайн Болонья - Шахтер Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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