Молодежные турниры16 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 02:08
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Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 сентября в 13:00 матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА
16 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 02:08
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18 сентября в 13:00 пройдет матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.
Команды встречаются на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
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