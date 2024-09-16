18 сентября в 13:00 пройдет матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.

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Болонья U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.