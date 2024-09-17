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  4. Уже скоро. В Кривбассе сообщили о возвращении звездного легионера
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 18:39 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
1682
2

Уже скоро. В Кривбассе сообщили о возвращении звездного легионера

Хрвое Илич на этой неделе приступит к командным тренировкам

17 сентября 2024, 18:39 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
1682
2
Уже скоро. В Кривбассе сообщили о возвращении звездного легионера
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин сообщил о возвращении хорватского полузащитника Хрвое Илича:

«У Илича были определенные семейные проблемы, а также опасения за собственную безопасность. Мы много разговаривали об этом, он был открыт и честен с клубом. После сборов, которые он провел с «Кривбассом», мы дали ему время разобраться с личными вопросами и даже готовы были в крайнем случае отпустить его в другой клуб. Но Хрвое после определенной паузы принял решение и возвращается в команду. Уже на этой неделе Илич приступит к полноценным тренировкам».

Напомним, Хрвое Илич присоединился к «Кривбассу» летом 2023 года и в прошлом сезоне провел за клуб 21 матч, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В этой кампании хорват еще даже не попадал в заявку команды на поединки.

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Хрвое Илич Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Толян
Трепещи еВРОПА!!!
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0
Archie1991
Та якраз таки "зіркового" 
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