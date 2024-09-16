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  4. Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Испания
16 сентября 2024, 19:35 |
3037
0

Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста

Эндрик женился на бразильской модели Габриэле

16 сентября 2024, 19:35 |
3037
0
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Instagram

18-летний бразильский новичок «Реала» Эндрик женился.

По информации бразильских СМИ, бразилец женился на бразильской модели Габриэле, которая старше его на три года. Девушке сейчас 21 год. Пара уже встречается более 1,5 лет. Отмечается, что в «Реале» не в восторге от такого раннего брака талантливого игрока.

Ранее 18-летний бразилец стал самым молодым иностранным футболистом, забивавшим за «Реал» Мадрид за всю историю чемпионатов Испании.

Напомним, Эндрик перешел в мадридский «Реал» из бразильского «Палмейраса» летом этого года за 47,5 млн евро.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото свадьба Эндрик
Дмитро Олійник Источник: EXTRA
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