Эндрик стал автором уникального достижения, забив в первой игре за Реал

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик забил свой дебютный гол за «сливочных», отличившись в компенсированное время матча 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

18-летний бразилец стал самым молодым иностранным футболистом, забивавшим за «Реал» Мадрид за всю историю чемпионатов Испании.

Напомним, Эндрик перешел в мадридский «Реал» из бразильского «Палмейраса» летом этого года за 47,5 млн евро.