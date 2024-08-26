Испания26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:14
334
0
Эндрик стал автором уникального достижения, забив в первой игре за Реал
Бразилец впервые сыграл за «галактикос»
26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:14
334
0
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик забил свой дебютный гол за «сливочных», отличившись в компенсированное время матча 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).
18-летний бразилец стал самым молодым иностранным футболистом, забивавшим за «Реал» Мадрид за всю историю чемпионатов Испании.
Напомним, Эндрик перешел в мадридский «Реал» из бразильского «Палмейраса» летом этого года за 47,5 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 августа 2024, 07:33 0
Александр отклонил все варианты
Футбол | 26 августа 2024, 09:38 0
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ
Футзал | 25.08.2024, 21:53
Бокс | 25.08.2024, 12:12
Футбол | 26.08.2024, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.08.2024, 08:22 10
26.08.2024, 00:20 6
24.08.2024, 15:33 6
24.08.2024, 15:37 8
24.08.2024, 08:46 58
25.08.2024, 00:01 6
25.08.2024, 07:05 32
25.08.2024, 01:11