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Испания
26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:14
334
0

Эндрик стал автором уникального достижения, забив в первой игре за Реал

Бразилец впервые сыграл за «галактикос»

26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:14
334
0
Эндрик стал автором уникального достижения, забив в первой игре за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик забил свой дебютный гол за «сливочных», отличившись в компенсированное время матча 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

18-летний бразилец стал самым молодым иностранным футболистом, забивавшим за «Реал» Мадрид за всю историю чемпионатов Испании.

Напомним, Эндрик перешел в мадридский «Реал» из бразильского «Палмейраса» летом этого года за 47,5 млн евро.

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Ла Лига Реал Мадрид Эндрик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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