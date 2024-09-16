Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины

Бывший вратарь киевского «Динамо» Святослав Сирота высказался об украинских голкиперах.

– Ваше мнение относительно вратарей сборной Украины?

– Думаю, на сегодняшний день в нашей сборной лучшие вратари за всю историю украинского футбола. Безусловно, если вынести за скобки Александра Шовковского. Кроме Шовковского, к другим голкиперам у меня всегда было очень много вопросов. Это касается отдельных элементов их подготовки – игра ногами, игра на выходах. У каждого разные были недостатки. Хотя это были неплохие вратари, хорошего уровня.

– Кого считаете лучшим – Трубина или Лунина? А может, Бущана?

– Из трех названных вами вратарей я не могу сказать, кто лучше. Все они замечательные. Мне все они очень нравятся. Приятно смотреть, как они, играя за свои клубы, прославляют нашу вратарскую школу на полях европейских стран. Кто первый – определяет тренер на момент какого-то этапа или конкретного матча.

Александр Шовковский провел 92 матча за сборную Украины, пропустив 76 голов.