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Чемпионат Европы
16 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:58
1235
4

Бывший вратарь Динамо объяснил причину провала Украины на Евро-2024

Святослав Сирота считает, что Сергей Ребров выбрал неправильный план подготовки команды

16 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:58
1235
4
Бывший вратарь Динамо объяснил причину провала Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь киевского «Динамо» Святослав Сирота объяснил причину провала национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Понимаете, цикл подготовки команды на такие скоротечные турниры надо планировать так, чтобы пик формы игроков приходился на какой-то конкретный период времени: неделю или даже дни.

Некоторые команды готовятся так, чтобы их пик пришелся на групповой этап турнира. Например – Грузия, которая совершила настоящую сенсацию на Евро-2024. Другие команды, которые ставят более серьезные задачи, осознают, что физические возможности футболистов небезграничны и не могут держаться на высоком уровне долгое время. Поэтому они стараются постепенно входить в турнир, не форсируя свои максимальные возможности.

Думаю, Сергей Ребров вместе с тренерским штабом делал все правильно. Они готовили команду так, чтобы пик ее формы пришелся не на начало соревнований, а где-то на четвертьфинал. Этот тактически-стратегический план мог быть реализован, если бы не две отдельные индивидуальные ошибки. Но такое бывает в футболе».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0), однако 4 очков не хватило команде для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такая ситуация произошла впервые в новейшей истории чемпионатов Европы по футболу (после введения формата с 6 группами).

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Святослав Сирота сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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romario1501
Колишній воротар Динамо???)) В нього ДВІ гри за Динамо-2)))
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romario1501
Звідки ти знаєш як треба тренувати? Ти ж нікого не тренував,  і толком не грав, не зігравши навіть в сумі 100 матчів)))
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Gargantua81
это у Лобановского такое было в Италии
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