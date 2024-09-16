Бывший вратарь Динамо объяснил причину провала Украины на Евро-2024

Бывший вратарь киевского «Динамо» Святослав Сирота объяснил причину провала национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Понимаете, цикл подготовки команды на такие скоротечные турниры надо планировать так, чтобы пик формы игроков приходился на какой-то конкретный период времени: неделю или даже дни.

Некоторые команды готовятся так, чтобы их пик пришелся на групповой этап турнира. Например – Грузия, которая совершила настоящую сенсацию на Евро-2024. Другие команды, которые ставят более серьезные задачи, осознают, что физические возможности футболистов небезграничны и не могут держаться на высоком уровне долгое время. Поэтому они стараются постепенно входить в турнир, не форсируя свои максимальные возможности.

Думаю, Сергей Ребров вместе с тренерским штабом делал все правильно. Они готовили команду так, чтобы пик ее формы пришелся не на начало соревнований, а где-то на четвертьфинал. Этот тактически-стратегический план мог быть реализован, если бы не две отдельные индивидуальные ошибки. Но такое бывает в футболе».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0), однако 4 очков не хватило команде для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такая ситуация произошла впервые в новейшей истории чемпионатов Европы по футболу (после введения формата с 6 группами).