18.09.2024 19:45 - : -
Лига чемпионов15 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:54
147
0
Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 сентября в 19:45 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов
15 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:54
147
0
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию поединка Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO
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