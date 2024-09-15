Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Болонья
18.09.2024 19:45 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:54
147
0

Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября в 19:45 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов

15 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:54
147
0
Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию поединка Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

По теме:
ЗУБКОВ: «Мистер сказал, что нужно менять направление атаки»
«Хет-трик – это моя работа». Кому посвятил три гола Артем Бондаренко?
Эммануэль ОКОДУВА: «Суркис и Ахметов знают, как получить то, что хотят»
Шахтер Донецк Болонья Лига чемпионов смотреть онлайн Болонья - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 14 сентября 2024, 22:32 3
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги

Дорощук завершил сезон вторым

UFC 306. Двалишвили победил О'Мэлли и отобрал у него чемпионский пояс
MMA | 15 сентября 2024, 09:10 5
UFC 306. Двалишвили победил О'Мэлли и отобрал у него чемпионский пояс
UFC 306. Двалишвили победил О'Мэлли и отобрал у него чемпионский пояс

Валентина Шевченко завоевала титул чемпионки UFC в бою с Алексой Грассо

ВИДЕО. Игрок мексиканского клуба нанес ужасную травму ветерану соперников
Футбол | 15.09.2024, 12:38
ВИДЕО. Игрок мексиканского клуба нанес ужасную травму ветерану соперников
ВИДЕО. Игрок мексиканского клуба нанес ужасную травму ветерану соперников
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Футбол | 14.09.2024, 22:57
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Другие виды | 14.09.2024, 22:39
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 7
Другие виды
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 20
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
14.09.2024, 23:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем