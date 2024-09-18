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  4. Топ-клуб продаст зимой звездного украинца. Ему нашли замену в Жироне
Англия
18 сентября 2024, 01:33 |
309
0

Топ-клуб продаст зимой звездного украинца. Ему нашли замену в Жироне

«Арсенал» решится распрощаться с Зинченко

18 сентября 2024, 01:33 |
309
0
Топ-клуб продаст зимой звездного украинца. Ему нашли замену в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Зинченко

Лондонский «Арсенал» планирует зимой приобрести левого защитника.

По информации британского портала Teamtalk, «Арсенал» планирует зимой продать украинца Александра Зинченко. Команду должен также покинуть Якуб Кивиор.

Вырученные средства от продажи Зинченко и Кивора «канониры» планируют потратить на трансфер фулбека «Жироны» Мигеля Гутьерреса. За испанского защитника лондонцам придется отдать 34 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует обменять Зинченко в миланский «Интер».

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Якуб Кивиор Мигель Гутьеррес Александр Зинченко трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Жирона трансферы
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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