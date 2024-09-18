Топ-клуб продаст зимой звездного украинца. Ему нашли замену в Жироне
«Арсенал» решится распрощаться с Зинченко
Лондонский «Арсенал» планирует зимой приобрести левого защитника.
По информации британского портала Teamtalk, «Арсенал» планирует зимой продать украинца Александра Зинченко. Команду должен также покинуть Якуб Кивиор.
Вырученные средства от продажи Зинченко и Кивора «канониры» планируют потратить на трансфер фулбека «Жироны» Мигеля Гутьерреса. За испанского защитника лондонцам придется отдать 34 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует обменять Зинченко в миланский «Интер».
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