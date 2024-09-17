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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 10:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:41
298
0

Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина

Бывший игрок вспомнил своего одноклубника

17 сентября 2024, 10:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:41
298
0
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
ФК Динамо Киев. Андрей Гусин

Экс-полузащитник «Динамо» Киев Александр Хацкевич вспомнил о пристрастии бывшего игрока столичной команды и сборной Украины Андрея Гусина, который ровно 10 лет назад, 17 сентября 2014 года, разбился на мотоцикле на автодроме «Чайка» под Киевом.

– Вообще Андрей был нетипичным футболистом в плане проведения свободного времени. На базе и в самолете большинство ребят играли в карты, а Гусин все читал свои журналы об автомобилях и мотоциклах. Он очень этим увлекался, у него, наверное, были самые быстрые машины в команде. Помню, как он и Subaru свою все как-то улучшал, перепрошивал.

– А есть ли история, связанная с Гусиным и гонками?

– Они с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме. Могу сказать, что выглядело это очень dangerous для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха «долететь» до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость – это то, что у него стояло сразу после семьи и футбола, – вспомнил Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич назвал условие для продажи «Динамо» Николая Шапаренко.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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