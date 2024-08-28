Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-наставник Динамо назвал условие для продажи клубом Шапаренко
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:56 | Обновлено 28 августа 2024, 17:58
1044
0

Экс-наставник Динамо назвал условие для продажи клубом Шапаренко

Александр Хацкевич – о перспективах полузащитника

28 августа 2024, 16:56 | Обновлено 28 августа 2024, 17:58
1044
0
Экс-наставник Динамо назвал условие для продажи клубом Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич дал оценку потенциальным возможностям полузащитника киевлян Александра Шапаренко.

– Пару слов о главном активе Динамо – Шапаренко. Его уже нужно продавать в клуб топ-чемпионата?

– Вот вы говорите «нужно продавать», но для этого надо получить предложения. Вчера против Зальцбурга Коля где-то фрагментарно играл, но после того, как его в начале второго тайма встряхнули в верховой борьбе и, наверное, этим разбудили, Шапаренко начал напоминать прежнего себя, которого можно продавать, – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич рассказал, что его радует в «Динамо» Александра Шовковского, а не было у Мирчи Луческу.

По теме:
Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Александр Хацкевич Николай Шапаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27 августа 2024, 19:40 187
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Безумству храбрых поем мы песню

Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал
Футбол | 28 августа 2024, 13:32 11
Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал
Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал

Украинский вратарь королевского клуба рассматривает вариант с уходом уже зимой

Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Бокс | 28.08.2024, 08:41
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Челси готов отпустить Стерлинга в МЮ и забрать Санчо
Футбол | 28.08.2024, 17:33
Челси готов отпустить Стерлинга в МЮ и забрать Санчо
Челси готов отпустить Стерлинга в МЮ и забрать Санчо
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Футбол | 28.08.2024, 07:11
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 164
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
27.08.2024, 09:20 4
Теннис
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем