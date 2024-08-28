Экс-наставник Динамо назвал условие для продажи клубом Шапаренко

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич дал оценку потенциальным возможностям полузащитника киевлян Александра Шапаренко.

– Пару слов о главном активе Динамо – Шапаренко. Его уже нужно продавать в клуб топ-чемпионата?

– Вот вы говорите «нужно продавать», но для этого надо получить предложения. Вчера против Зальцбурга Коля где-то фрагментарно играл, но после того, как его в начале второго тайма встряхнули в верховой борьбе и, наверное, этим разбудили, Шапаренко начал напоминать прежнего себя, которого можно продавать, – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич рассказал, что его радует в «Динамо» Александра Шовковского, а не было у Мирчи Луческу.