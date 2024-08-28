Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу
Тренер – о состоянии нынешней команды у киевлян
Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением о том, что киевляне не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, а будут играть в Лиге Европы.
– Я уже говорил когда-то: «Каждая команда должна играть в своем турнире». В этом году Динамо дало надежду, что готово быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов, но по итогам двух матчей, Зальцбург оказался сильнее. Учитывая то, что в прошлом году Динамо вообще не вышло в групповой этап еврокубков, то, наверное, мы будем играть в своем турнире, где навяжем конкуренцию, хотя Лига Европы тоже сильный турнир.
Да, Динамо потеряло в финансовом плане, но европейский рынок открыт. Игроки могут показать себя и в Лиге Европы. В Лиге чемпионов сделать это было бы, наверное, сложнее. Все покажут матчи. Нужно двигаться только вперед. Очень радует, что в Динамо есть прогресс.
– Последние матчи при Луческу Динамо не радовало болельщиков яркой игрой. Скажите честно, сейчас вы кайфуете от просмотров матчей киевлян?
– Сегодня приятно смотреть на команду, которая играет вперед, вертикально, агрессивно. Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу, – рассказал Хацкевич.
Ранее Александр Хацкевич обосновал решение Сергея Реброва о вызове в сборную Владислава Кабаева.
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