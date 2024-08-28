Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:43 | Обновлено 28 августа 2024, 16:49
300
0

Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу

Тренер – о состоянии нынешней команды у киевлян

28 августа 2024, 16:43 | Обновлено 28 августа 2024, 16:49
300
0
Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением о том, что киевляне не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, а будут играть в Лиге Европы.

– Я уже говорил когда-то: «Каждая команда должна играть в своем турнире». В этом году Динамо дало надежду, что готово быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов, но по итогам двух матчей, Зальцбург оказался сильнее. Учитывая то, что в прошлом году Динамо вообще не вышло в групповой этап еврокубков, то, наверное, мы будем играть в своем турнире, где навяжем конкуренцию, хотя Лига Европы тоже сильный турнир.

Да, Динамо потеряло в финансовом плане, но европейский рынок открыт. Игроки могут показать себя и в Лиге Европы. В Лиге чемпионов сделать это было бы, наверное, сложнее. Все покажут матчи. Нужно двигаться только вперед. Очень радует, что в Динамо есть прогресс.

– Последние матчи при Луческу Динамо не радовало болельщиков яркой игрой. Скажите честно, сейчас вы кайфуете от просмотров матчей киевлян?

– Сегодня приятно смотреть на команду, которая играет вперед, вертикально, агрессивно. Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу, – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич обосновал решение Сергея Реброва о вызове в сборную Владислава Кабаева.

По теме:
Экс-наставник Динамо назвал условие для продажи клубом Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Экс-тренер Динамо обосновал решение Реброва о вызове в сборную Кабаева
Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии
Футбол | 28 августа 2024, 15:00 2
Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии
Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии

Федерико Кьеза договорился с клубом о 4-летнем контракте

Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Футбол | 28 августа 2024, 06:23 35
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?

Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже

Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Футбол | 28.08.2024, 09:36
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Футбол | 27.08.2024, 23:55
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Футбол | 27.08.2024, 17:22
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 35
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 164
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 10
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем