Хацкевич рассказал, что радует в Динамо Шовковского, а не было у Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением о том, что киевляне не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, а будут играть в Лиге Европы.

– Я уже говорил когда-то: «Каждая команда должна играть в своем турнире». В этом году Динамо дало надежду, что готово быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов, но по итогам двух матчей, Зальцбург оказался сильнее. Учитывая то, что в прошлом году Динамо вообще не вышло в групповой этап еврокубков, то, наверное, мы будем играть в своем турнире, где навяжем конкуренцию, хотя Лига Европы тоже сильный турнир.

Да, Динамо потеряло в финансовом плане, но европейский рынок открыт. Игроки могут показать себя и в Лиге Европы. В Лиге чемпионов сделать это было бы, наверное, сложнее. Все покажут матчи. Нужно двигаться только вперед. Очень радует, что в Динамо есть прогресс.

– Последние матчи при Луческу Динамо не радовало болельщиков яркой игрой. Скажите честно, сейчас вы кайфуете от просмотров матчей киевлян?

– Сегодня приятно смотреть на команду, которая играет вперед, вертикально, агрессивно. Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу, – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич обосновал решение Сергея Реброва о вызове в сборную Владислава Кабаева.