Украина. Премьер лига28 августа 2024, 16:27 | Обновлено 28 августа 2024, 16:47
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Экс-тренер Динамо обосновал решение Реброва о вызове в сборную Кабаева
Александр Хацкевич – о приглашении хавбека киевлян в национальную команду
28 августа 2024, 16:27 | Обновлено 28 августа 2024, 16:47
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Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением относительно вызова полузащитника киевлян Владислава Кабаева в сборную команду Украины на предстоящие матчи в Лиге наций УЕФА.
«Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет.
Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за «Динамо».
Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций», – заявил Хацкевич.
Легендарный тренер назвал игрока, который станет лидером «Динамо».
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