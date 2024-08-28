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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:27 | Обновлено 28 августа 2024, 16:47
336
0

Экс-тренер Динамо обосновал решение Реброва о вызове в сборную Кабаева

Александр Хацкевич – о приглашении хавбека киевлян в национальную команду

28 августа 2024, 16:27 | Обновлено 28 августа 2024, 16:47
336
0
Экс-тренер Динамо обосновал решение Реброва о вызове в сборную Кабаева
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев (слева)

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением относительно вызова полузащитника киевлян Владислава Кабаева в сборную команду Украины на предстоящие матчи в Лиге наций УЕФА.

«Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет.

Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за «Динамо».

Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций», – заявил Хацкевич.

Легендарный тренер назвал игрока, который станет лидером «Динамо».

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Владислав Кабаев Сергей Ребров Александр Хацкевич сборная Украины по футболу Михаил Мудрик
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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