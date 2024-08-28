Экс-тренер Динамо обосновал решение Реброва о вызове в сборную Кабаева

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением относительно вызова полузащитника киевлян Владислава Кабаева в сборную команду Украины на предстоящие матчи в Лиге наций УЕФА.

«Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет.

Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за «Динамо».

Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций», – заявил Хацкевич.

Легендарный тренер назвал игрока, который станет лидером «Динамо».