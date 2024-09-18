Нападающий титулованной сборной сбежал из российского клуба. Что дальше?
Виктор Давила перешел в мексиканский клуб «Америка»
26-летний нападающий двукратного чемпиона Копа Америки сборной Чили Виктор Давила со скандалом покинул московский клуб цска.
Футболист отказался возвращаться в москву и добился своего трансфера в титулованный мексиканский клуб «Америка».
Давила еще прошлой зимой требовал аренды в другой клуб, но ему отказали. Давила после Копа Америка 2024, где он играл за Чили, не вернулся в россию, цска был вынужден его продать.
Ранее стало известно, что футболист с украинским гражданством разорвал контракт с российским клубом.
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