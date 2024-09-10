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Россия
10 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:23
1405
2

Футболист с украинским гражданством расторг контракт с российским клубом

Эммерсон попрощался с «Уралом»

10 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:23
1405
2
Футболист с украинским гражданством расторг контракт с российским клубом
instagram.com/fc_ural. Владис-Эммерсон Иллой-Айет

28-летний уроженец Одессы Владис-Эммерсон Иллой-Айет покинул клуб российской ФНЛ «Урал» из Екатеринбурга.

В официальном коммюнике «Урала» отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

За «Урал» Эммерсон играл с лета 2022 года. Провел 65 матчей, в которых забил 4 мяча.

В начале карьеры Владис-Эммерсон Иллой-Айет играл исключительно за украинские команды – дубль «Черноморца», «Карпаты», тернопольскую «Ниву» и донецкий «Олимпик». Летом 2018 года он уехал в датский «Вайле», а в 2020 году впервые оказался в клубе из рф – «Армавире». В феврале 2021-го Эммерсон перешел в «СКА Хабаровск», а уже во время полномасштабной фазы российско-украинской войны перебрался в «Урал».

Эммерсон вызывался в расположение юношеских и молодежной сборных Украины, а в сентябре 2017 года был заигран за национальную команду Конго (3 матча, 1 гол).

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Владис-Эммерсон Иллой-Айет трансферы Урал Екатеринбург свободный агент расторжение контракта чемпионат россии по футболу ФНЛ
Алексей Сливченко Источник: ФК Урал Екатеринбург
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Gargantua81
теперь через Тысу домой...
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