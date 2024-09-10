Футболист с украинским гражданством расторг контракт с российским клубом

28-летний уроженец Одессы Владис-Эммерсон Иллой-Айет покинул клуб российской ФНЛ «Урал» из Екатеринбурга.

В официальном коммюнике «Урала» отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

За «Урал» Эммерсон играл с лета 2022 года. Провел 65 матчей, в которых забил 4 мяча.

В начале карьеры Владис-Эммерсон Иллой-Айет играл исключительно за украинские команды – дубль «Черноморца», «Карпаты», тернопольскую «Ниву» и донецкий «Олимпик». Летом 2018 года он уехал в датский «Вайле», а в 2020 году впервые оказался в клубе из рф – «Армавире». В феврале 2021-го Эммерсон перешел в «СКА Хабаровск», а уже во время полномасштабной фазы российско-украинской войны перебрался в «Урал».

Эммерсон вызывался в расположение юношеских и молодежной сборных Украины, а в сентябре 2017 года был заигран за национальную команду Конго (3 матча, 1 гол).