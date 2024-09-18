Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
Молодежные турниры
18 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 01:32
22
0

Болонья U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА

18 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 01:32
22
0
Болонья U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, состоится поединок 1-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Болонья U-19» и донецкий «Шахтер U-19». Матч пройдет в Вальсамоджае (Италия), на поле стадиона «Crespellano Training Center», начало в 13:00.

Изменился формат «взрослой» Лиги чемпионов, а значит соответствующим образом изменился и формат Юношеской лиги УЕФА. Донецкий «Шахтер» проведет свой первый матч в турнире против ровесников из «Болоньи», которые в Примавере в прошлом сезоне отыграли значительно хуже, чем основная команда в Серии A – лишь 15 место из 18 возможных. А в этой кампании «россоблу» и вовсе не стартовали, тогда как у «горняков» уже шесть победных из шести возможных матчей за плечами с выдающейся разницей 19:3. Есть повод стартовать с победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Болонья U-19» – «Шахтер U-19», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Болонья U-19
18.09.2024 -
13:00
Шахтер U-19
Победа Шахтера 2.53 Сделать ставку
По теме:
ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Болоньей
ФОТО. Шахтер провел официальную тренировку перед стартом в ЛЧ
ПУШИЧ – про формат Лиги чемпионов, Болонью, Матвиенко и шансы на успех
Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Болонья - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Футбол | 17 сентября 2024, 09:25 16
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера

«Почетный болельщик» поставил ультиматум главному тренеру сине-желтых

Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов
Футбол | 18 сентября 2024, 00:55 0
Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов
Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
Футбол | 17.09.2024, 07:23
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?
Бокс | 18.09.2024, 00:19
«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?
«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Бокс | 17.09.2024, 08:19
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 33
Бокс
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35 2
Футбол
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
16.09.2024, 07:13 2
Бокс
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
16.09.2024, 00:10
Бокс
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем