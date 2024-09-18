В среду, 18-го сентября, состоится поединок 1-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Болонья U-19» и донецкий «Шахтер U-19». Матч пройдет в Вальсамоджае (Италия), на поле стадиона «Crespellano Training Center», начало в 13:00.

Изменился формат «взрослой» Лиги чемпионов, а значит соответствующим образом изменился и формат Юношеской лиги УЕФА. Донецкий «Шахтер» проведет свой первый матч в турнире против ровесников из «Болоньи», которые в Примавере в прошлом сезоне отыграли значительно хуже, чем основная команда в Серии A – лишь 15 место из 18 возможных. А в этой кампании «россоблу» и вовсе не стартовали, тогда как у «горняков» уже шесть победных из шести возможных матчей за плечами с выдающейся разницей 19:3. Есть повод стартовать с победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Болонья U-19» – «Шахтер U-19», за которой можно следить в украинской версии сайта.