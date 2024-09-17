Лига чемпионов17 сентября 2024, 06:53 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:06
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ВИДЕО. Чао, Италия. Как Шахтер совершил перелет на матч Лиги чемпионов
В стартовом матче ЛЧ вечером 18 сентября сыграют Болонья и Шахтер
17 сентября 2024, 06:53 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:06
534
0
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вечером 16 сентября Шахтер прибыл в Италию на матч 1-го тура Лиги чемпионов.
ВИДЕО. Чао, Италия. Как Шахтер совершил перелет на матч Лиги чемпионов
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