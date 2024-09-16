Не, Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Признание получил Лионель Месси
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2000-х годов.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Роналдиньо.
На четвертой позиции разместился легенда «Арсенала» Тьерри Анри, а Зинедин Зидан – пятый.
В десятку рейтинга также попали Хави, Андрес Иньеста, Кака, Роналдо и Икер Касильяс.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших футболистов 2000-х годов от Give Me Sport
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Роналдиньо
- Тьерри Анри
- Зинедин Зидан
- Хави
- Андрес Иньеста
- Кака
- Роналдо
- Икер Касильяс
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