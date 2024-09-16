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16 сентября 2024, 01:13 |
241
0

Не, Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов

Признание получил Лионель Месси 

16 сентября 2024, 01:13 |
241
0
Не, Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2000-х годов.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Роналдиньо.

На четвертой позиции разместился легенда «Арсенала» Тьерри Анри, а Зинедин Зидан – пятый.

В десятку рейтинга также попали Хави, Андрес Иньеста, Кака, Роналдо и Икер Касильяс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов 2000-х годов от Give Me Sport

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Роналдиньо
  4. Тьерри Анри
  5. Зинедин Зидан
  6. Хави
  7. Андрес Иньеста
  8. Кака
  9. Роналдо
  10. Икер Касильяс
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Тьерри Анри Зинедин Зидан Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдиньо Хави Андрес Иньеста Кака Роналдо Икер Касильяс рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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