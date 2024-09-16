Не, Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2000-х годов.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Роналдиньо.



На четвертой позиции разместился легенда «Арсенала» Тьерри Анри, а Зинедин Зидан – пятый.

В десятку рейтинга также попали Хави, Андрес Иньеста, Кака, Роналдо и Икер Касильяс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов 2000-х годов от Give Me Sport